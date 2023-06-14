Ядерна зброя РФ у Білорусі є порушенням Договору про нерозповсюдження - представник Литви в ООН

Розмістивши ядерну зброю в Білорусі, Росія та Білорусь порушили міжнародний Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Більше того, такі дії є порушенням Росією положень Будапештського меморандуму щодо самої Білорусі. Радбез ООН повинен залишатися зосередженим на цьому питанні.

Про це у коментарі Guildhall заявив представник Литовської Республіки в Організації Об'єднаних Націй Рітіс Паулаускас, інформує Апостроф.

"25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи, що визначають порядок розміщення російської "нестратегічної ядерної зброї" у спеціальному сховищі на території Білорусі. Розміщення будь-якого виду ядерної зброї в Білорусі суперечить міжнародним зобов'язанням Росії та Білорусі за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Зокрема, грубо порушивши Будапештський меморандум 1994 року про гарантії безпеки Україні, Росія також порушила аналогічний Меморандум про гарантії безпеки щодо Білорусі. Будапештський меморандум зобов'язав Білорусь ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Він також зобов'язав Росію поважати без'ядерний статус Білорусі", - заявив представник Литви.

"Розміщуючи російську ядерну зброю, Білорусь все глибше інтегрується у військові замисли Росії. Путін і Лукашенко продовжують ескалацію. Їхня ядерна риторика та дії небезпечні та безвідповідальні. Рада Безпеки та інші відповідні міжнародні органи повинні залишатися зосередженими на цьому питанні. Ми продовжуємо консультації з нашими стратегічними партнерами", - підсумував Рітіс Паулаускас.

Нагадаємо, 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

13 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сам попросив у Володимира Путіна "повернути Мінську ядерну зброю" і що готовий застосувати її "без вагань у разі агресії проти Білорусі", що свідчить про фактичну передачу ядерної зброї в оперативне управління Білорусі.


Іван Троянов, Апостроф





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