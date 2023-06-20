Столтенберг: Ядерна зброя у Білорусі тільки посилює вимогу України щодо швидкого вступу до НАТО

Глава Альянсу також застеріг від поспішних мирних переговорів між Україною та Росією.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі тільки прискорить вступ України до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє видання Welt, інформує ZN.ua .

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Столтенберг застеріг від поспішних мирних переговорів між Україною та Росією.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але щоб мир був тривалим, він має бути справедливим", – сказав він.

Мир, за словами Столтенберга, не може означати заморожування конфлікту та прийняття умов, продиктованих Росією. Тільки Україна може визначити умови, які є прийнятними.

Генсек НАТО зазначив, що військові успіхи зміцнять позицію України на переговорах.

"Чим більше окупованих територій зможе звільнити Україна, тим кращі карти вона матиме за столом переговорів для досягнення справедливого і тривалого миру", – додав Столтенберг.

Водночас, за словами Столтенберга, події у сусідній Білорусі, яка є союзником Росії, посилюють вимогу України щодо швидкого вступу в НАТО.

Коментуючи посилення ядерної загрози проти Заходу з боку Москви, зокрема, шляхом розміщення відповідної зброї в Білорусі, глава НАТО сказав, що Альянс із занепокоєнням спостерігає за цією заявою, хоча наразі не бачить ознак того, що Кремль може застосувати ядерну зброю в осяжному майбутньому.

Столтенберг також наголосив на важливості лідерства Німеччини, яке "необхідно для миру" в Європі.

Голова Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявляв, що під час саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня ухвалять пакет допомоги, покликаний привести Україну до стандартів Альянсу протягом кількох років.