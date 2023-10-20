Додаткові Gepard та Beaver — Німеччина оновила список військової допомоги Україні

Також прибудуть БПЛА та інше оснащення.

Уряд Німеччини підготував новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли засоби ППО, дрони, інженерна техніка та танкові тягачі. Про це повідомляє офіційний сайт німецького уряду , інформує ZN.ua .

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Новий пакет розрахований на посилення наземного компонента України. Деяке з озброєння передається зі складу Збройних сил Німеччини.

Таким чином, до нового пакету увійшли:

три ЗСУ Gepard;

один мостоукладач Beaver;

20 БПЛА RQ-35 HEIDRUN та 20 БПЛА VECTOR;

13 захищених машин для прикордонників;

три сідлових тягачі MAN HX8 та три полупричепи до них.

Також уряд Німеччини повідомив, що готує до відправки в Україну 3872 освітлювальних та димових снарядів до 155-мм артилерійських систем, поставлених союзниками раніше.