Британська компанія хоче виробляти в Україні запчастини для артилерії

Компанія вперше назвала приблизні терміни початку роботи.

Британська оборонна компанія BAE Systems протягом декількох місяців планує розпочати виробництво в Україні запасних частин для легкої артилерії. Це може стати першим етапом для випуску більш складної зброї, інформує ZN.ua .

Британська гаубиця L119 105-мм © Defense Express

Такі слова генерального директора компанії Чарльза Вудберна наводить «Європейська правда».

За його словами, виробництво запчастин для 105-мм легкої гармати від BAE можуть розпочати на українських потужностях «за кілька місяців». Зауважується, що це перший раз, коли компанія назвала конкретні терміни.

Як зазначають у компанії, Виробництво елементів легкої гаубиці на існуючих в Україні потужностях розглядається як перший етап з подальшим розгортанням випуску іншої більш складної зброї. Але рішення про те, чи будувати завод і коли це робити, займе певний час.