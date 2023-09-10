Британська компанія хоче виробляти в Україні запчастини для артилерії
Компанія вперше назвала приблизні терміни початку роботи.
Британська оборонна компанія BAE Systems протягом декількох місяців планує розпочати виробництво в Україні запасних частин для легкої артилерії. Це може стати першим етапом для випуску більш складної зброї, інформує
Такі слова генерального директора компанії Чарльза Вудберна
За його словами, виробництво запчастин для 105-мм легкої гармати від BAE можуть розпочати на українських потужностях «за кілька місяців». Зауважується, що це перший раз, коли компанія назвала конкретні терміни.
Як зазначають у компанії, Виробництво елементів легкої гаубиці на існуючих в Україні потужностях розглядається як перший етап з подальшим розгортанням випуску іншої більш складної зброї. Але рішення про те, чи будувати завод і коли це робити, займе певний час.