МЗС Польщі вручило ноту протесту російському послу

Посла викликали через погрози полському послу.

МЗС Польщі вручило в п'ятницю, 5 травня, ноту протесту послу РФ Сєргєю Андрєєву через погрози на адресу польского посла у Москві Кшиштофа Краєвського, інформує ZN.ua.

МЗС Польщі вручило ноту протесту російському послу
© Википедия

"5 травня посла Сєргєя Андрєєва викликано до Міністерства закордонних справ. Представнику РФ вручено ноту протесту з приводу заяви колишнього омбудсмена РФ у справах дітей Павла Астахова із закликами до вбивства посла Польщі в Москві. Польська сторона висловила рішучий протест щодо ситуації, яка склалася, й очікує на негайне порушення кримінальної справи та покарання", - йдеться в заяві МЗС Польщі.

У МЗС Польщі закликали гарантувати безпеку дипломатів відповідно до Віденської конвенції.

Нагадаємо, на одному з ток-шоу Астахов заявив, чому посла Польщі у Москів досі "не знайшли в Москві-річці" після інциденту з облиттям у Польщі російського посла минулого року. Він також наголосив, що вбивство послів "може бути в межах міжнародного права".


Оксана Лебедина, ZN.ua





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