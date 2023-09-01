Омбудсмен: У російському полоні 25 тисяч цивільних українців, про їх повернення РФ навіть говорити не хоче

З 2014-го зі сторони міжнародної спільноти цьому питанню не приділялася необхідна увага.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що Женевська конвенція не містить положень про цивільних полонених, в той час, коли у російському полоні перебуває 25 тисяч мирних українців. Під час інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" він зауважив, що зараз є лише напрацювання того, як їх повертати на Батьківщину, проте досі немає дієвого алгоритму, інформує ZN.ua .

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"Найбільш важко повертати саме цивільних заручників. Чому? Міжнародних конвенцій немає. Немає алгоритму повернення через процедуру обміну, наприклад, як для військовополонених. Немає такого бажання включатися в цей процес як з українськими дітьми", - зазначив Лубінець.

Ба більше, РФ не просто не хоче віддавати цивільних заручників, але й говорити про це. Тож зараз розробляється інформкампанія, мета якої - привернути увагу саме до цієї теми.

За словами Лубінця, цього року це питання буде підтане на найвищому рівні - на конференції у Копенгагені 6-7 жовтня. На ній будуть присутні керівники національних інституцій з захисту прав людини, ООН , омбудсмени інших держав та громадські організації, які займаються питаннями протидії тортур.

"Окрема панель там буде розглядати питання тортур, які застосовуються до цивільних, і окрема увага буде – тортури Російської Федерації проти цивільних заручників", - розповів Лубінець, наголошуючи, що з 2014-го зі сторони міжнародної спільноти цьому питанню не приділялася необхідна увага.

Він також розповів, що в України є окремий список цивільних заручників, яких росіяни тримають роками.

"Дуже багато з них отримали великі тюремні терміни. 19 років. Що нібито вони – "шпигуни" української армії. 17 років. 15 років, - розповів Лубінець. - Хоча їх вся вина, що вони залишилися на тимчасово окупованій території України і своїми діями чи словами підтримали Україну. У нас є випадок, коли тільки за слова, що "при Україні було краще" людину засудили. Тобто вона отримала конкретний тюремний термін тільки за слова".

Нещодавно представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що робота для проведення нових обмінів полоненими триває постійно. За його словами, станом на 18 серпня було здійснено вже 48 таких операцій, завдяки яким 2 598 полонених захисників, захисниць та цивільних повернулися додому.