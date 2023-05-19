Віддав наказ знищити «Мрію»: СБУ повідомила про підозру російському генералу

За даними слідчих, генерал Анатолій Концевой готувався до повномасштабного нападу на Україну ще з 2019 року.

Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику командувача повітряно-десантними військами ЗС РФ , генерал-лейтенанту Анатолію Концевому, за наказом якого окупанти захопили Гостомельський аеропорт у лютому 2022-го і знищили найбільший у світі літак АН-225 «Мрія», повідомляє пресслужба СБУ .

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Підозру оглосили за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою осіб).

Покарання за цими статтями передбачає до 15 років тюрми.

Слідчі встановили, що Концевой входить до складу вищого військового командування ЗС РФ і брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та здійсненні збройної агресії проти України.

Ще з 2019 року він організував на території Росії та Білорусі підготовку ворожих десантників до ураження та захоплення стратегічних наземних цілей на території нашої держави.

Для штурму стратегічно важливого аеродрому в Україні Концевой задіяв підрозділи спецпризначення повітряно-десантних військ та армійської авіації країни-агресора.