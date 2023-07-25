СБУ повідомила Мраєву про підозру. Проросійському ексдепутату інкримінують дві статті

В СБУ розповіли деталі справи.

Служба безпеки повідомила про підозру колишньому народному депутату з проросійською позицією Євгену Мураєву. Любителя «руского міра» підозрюють у державній зраді і не лише в ній, повідомили в СБУ, інформує ZN.ua.

СБУ повідомила Мраєву про підозру. Проросійському ексдепутату інкримінують дві статті
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«Служба безпеки зібрала доказову базу на керівника забороненої партії «Наші», екснардепа Євгена Мураєва, який причетний до підривної діяльності проти України», - зазначили в СБУ.

Мураєву повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Слідство встановило, що Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал «Наш» для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України. Так він цілеспрямовано використовував свій медіаресурс, аби маніпулювати суспільною думкою українців в інтересах країни-терористки РФ.

«Насамперед це стосувалось подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі та її сприйняття на міжнародній арені. У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО», - зазначили у спецслужбі.

В СБУ додали, що експертизи підтвердили факт злочинної діяльності Мураєва проти держбезпеки України.

Напередодні російського вторгнення, а саме 11 лютого 2022 року Рада нацбезпеки ввела санкції проти телеканалу «НАШІ» як такого, що працював на поширення в Україні пропаганди Кремля та був її останнім «великим рупором» після блокування пов’язаних із Віктором Медведчуком каналів «112 Україна», ZIK та Newsone. Канал неодноразово штрафували, а Нацрада з питань телебачення та радіомовлення намагалася анулювати його ліцензію.





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