Південна Корея аналізує наслідки заколоту Прігожина в Росії

Сеул також відстежує можливу торгівлю зброєю між РФ і КНДР за участю групи “Вагнера”.

Офіс президента Південної Кореї Юн Сок Йоля уважно стежить за розвитком подій, пов'язаних із невдалим повстанням групи найманців "Вагнера" в РФ та аналізує вплив на національні інтереси Сеула. Про це повідомляє Yonhap .

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"Ми не можемо вважати інцидент з "Вагнером" повністю вичерпаним. Ми аналізуємо наслідки цього інциденту", - заявив високопоставлений чиновник адміністрації Юна в інтерв'ю Yonhap.

Інший чиновник сказав, що заколот не можна відкидати як незначну подію, що раптово виникла на тлі війни РФ проти України.

"Це подія, яка впливає на наші національні інтереси", - додав він.

Південна Корея також відстежує можливу торгівлю зброєю між Росією і Північною Кореєю за участю групи “Вагнера”.