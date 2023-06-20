Буданов: Конфлікт Міноборони РФ та Прігожина цілком реальний

Він пояснив, що керівник ПВК "Вагнер" Пригожин говорить більше правди, ніж військове керівництво РФ про війну.

Глава Генерального управління розвідки Кирило Буданов переконаний, що конфлікт російського міністерства оборони та очільника ПВК Вагнер Євгєнія Прігожина є цілком реальним. Про це він розповів в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua .

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"Я це ніяк не назву грою на публіку і фейком – це абсолютно не туди. Це конфлікт цілком реальний і вони його, в принципі, не приховують", — зазначив очільник ГУР.

За його словами, керівник ПВК "Вагнер" Пригожин говорить більше правди, ніж військове керівництво РФ про війну.

"Я б сказав так, чому це так ріже око, на мій погляд особистий. Тому що Пригожин, подобається чи не подобається це зараз, в принципі, не має значення, він каже більшою мірою правду. Міноборони більшою мірою каже не правду", — наголосив глава розвідувального відомтсва.

Також, за словами Буданова, російський Міноборони та генштаб постійно заявляють, що "усе добре і вони перемагають", кудись рухаються і погрожують всіх стерти в радіоактивний попіл.

"Пригожин же каже навпаки, подивіться навкруги. Це точно не переможна війна, тут в принципі, вже не перемогти. Подивіться, які прорахунки, стріляти нема чим. Що робити взагалі, військо не розуміє, воно не обучене, зараз вже пішов шостий склад бригад, які беруть участь у війні. Тому це фейком не назвеш", — додав він.