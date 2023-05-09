У Прігожина чергові істерика: регулярна армія тікає, боєприпасів досі немає, "нас обманули"

Він розхвалив Сили оборони та розкритикував Міноборони РФ, звинувативши в "державній зраді" та "знищенні російського народу".

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Учора ввечері засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Прігожин після кількох днів постійних звернень до російського військового керівництва та погроз вивести з Бахмута своїх бойовиків заявив, що найманці все ж почали отримувати снаряди. Та вже сьогодні у "кухаря Путіна" нова істерика, яка свідчить про те, що в цій ситуації нічого не змінилося - він знову просить Москву виділити боєприпаси, погрожуючи залишити позиції, інформує ZN.ua .

Ба більше, у новому зверненні Прігожин заявив, що регулярна армія РФ втекла з позицій у місті, тож один з флангів довелося прикривати вагнерівцям.

"Нам прийшло бойове розпорядження, де було сказано, що у випадку відходу з позицій буде визнано державну зраду. Це, в першу чергу, до нас було звернення. Якщо не буде боєприпасів, то ми підемо з позицій..., - публікує пресслужба звернення Прігожина. - Замість того, щоб воювати у нас постійно крутяться інтриги. У нас міністерство інтриг замість міністерства оборони, тому наша армія біжить (тікає - ред.). Біжить, тому що 72 бригада сьогодні (9 травня - ред.) прос*ала три квадратних кілометри, на яких у мене загинуло близько 500 осіб, тому що це був стратегічний плацдарм. Вони просто взяли і драпанули...".

Глава ПВК "Вагнера" заявив, що найманців "обманули", виділивши їм лише 10% від усього, що обіцяли. І звинуватив він в цьому начальника Генштабу ЗС РФ Валєрія Герасімова.

Та Прігожин зауважив, що вагнерівців не одразу залишать позиції, вони ще "пободаються".

Також раніше на допомогу вагнерівцям повинні були відправити Сєргєя Суровікіна, який мав стати посередником між ЧВК та Міноборони країни-агресора. Але доступу до нього нема, позаяк той постійно на нарадах, зауважив глава бойовиків.

Далі Прігожин зробив ще низку цікавих заяв: винні не російські військові, які тікають, а ті, хто дають накази; Міноборони - "дурні"; завдання генералів - "злочинні": "Відбувається злочин під назвою знищення російського народу – державна зрада".

Ба більше, виявляється, що для РФ найбільший ворог вже не українська армія, а ті "негідники", які не дають зброю "вагнерівцям". А ЗСУ Прігожин, до речі, похвалив.

Нагадаємо, 5 травня засновник ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин виступив з анонсом відходу своїх бойовиків з Бахмута в Донецькій області 10 травня. Тоді "кухар Путіна" заявив, що найманцям нібито потрібно "зализати рани". Ба більше, він зауважив, що якщо бойовики не отримають боєприпаси, то будуть приречені "на безглузду загибель". "Вагнер" пообіцяв віддати "позиції" в місті кадирівцям.