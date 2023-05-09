У Прігожина чергові істерика: регулярна армія тікає, боєприпасів досі немає, "нас обманули"

Він розхвалив Сили оборони та розкритикував Міноборони РФ, звинувативши в "державній зраді" та "знищенні російського народу".

У Прігожина чергові істерика: регулярна армія тікає, боєприпасів досі немає,
© Скріншот ZN.UA

Учора ввечері засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Прігожин після кількох днів постійних звернень до російського військового керівництва та погроз вивести з Бахмута своїх бойовиків заявив, що найманці все ж почали отримувати снаряди. Та вже сьогодні у "кухаря Путіна" нова істерика, яка свідчить про те, що в цій ситуації нічого не змінилося - він знову просить Москву виділити боєприпаси, погрожуючи залишити позиції, інформує ZN.ua.

Ба більше, у новому зверненні Прігожин заявив, що регулярна армія РФ втекла з позицій у місті, тож один з флангів довелося прикривати вагнерівцям.

"Нам прийшло бойове розпорядження, де було сказано, що у випадку відходу з позицій буде визнано державну зраду. Це, в першу чергу, до нас було звернення. Якщо не буде боєприпасів, то ми підемо з позицій..., - публікує пресслужба звернення Прігожина. - Замість того, щоб воювати у нас постійно крутяться інтриги. У нас міністерство інтриг замість міністерства оборони, тому наша армія біжить (тікає - ред.). Біжить, тому що 72 бригада сьогодні (9 травня - ред.) прос*ала три квадратних кілометри, на яких у мене загинуло близько 500 осіб, тому що це був стратегічний плацдарм. Вони просто взяли і драпанули...".

Глава ПВК "Вагнера" заявив, що найманців "обманули", виділивши їм лише 10% від усього, що обіцяли. І звинуватив він в цьому начальника Генштабу ЗС РФ Валєрія Герасімова.

Та Прігожин зауважив, що вагнерівців не одразу залишать позиції, вони ще "пободаються".

Також раніше на допомогу вагнерівцям повинні були відправити Сєргєя Суровікіна, який мав стати посередником між ЧВК та Міноборони країни-агресора. Але доступу до нього нема, позаяк той постійно на нарадах, зауважив глава бойовиків.

Далі Прігожин зробив ще низку цікавих заяв: винні не російські військові, які тікають, а ті, хто дають накази; Міноборони - "дурні"; завдання генералів - "злочинні": "Відбувається злочин під назвою знищення російського народу – державна зрада".

Ба більше, виявляється, що для РФ найбільший ворог вже не українська армія, а ті "негідники", які не дають зброю "вагнерівцям". А ЗСУ Прігожин, до речі, похвалив.

Нагадаємо, 5 травня засновник ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин виступив з анонсом відходу своїх бойовиків з Бахмута в Донецькій області 10 травня. Тоді "кухар Путіна" заявив, що найманцям нібито потрібно "зализати рани". Ба більше, він зауважив, що якщо бойовики не отримають боєприпаси, то будуть приречені "на безглузду загибель". "Вагнер" пообіцяв віддати "позиції" в місті кадирівцям.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)
В Україні та Азербайджані мінні поля відбирають сотні життівВ Україні та Азербайджані мінні поля відбирають сотні життів
Саміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-ЖанейроСаміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-Жанейро
Вірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – ДудаВірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – Дуда
Росія не здатна захистити свою залізницю – британська розвідкаРосія не здатна захистити свою залізницю – британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Армія Косова отримала безпілотники BayraktarАрмія Косова отримала безпілотники Bayraktar
Німеччина зможе передавати України більше боєприпасів, ніж обіцяли раніше: завод Rheinmetall збільшує виробництвоНімеччина зможе передавати України більше боєприпасів, ніж обіцяли раніше: завод Rheinmetall збільшує виробництво
У Міноборони на тлі звернень Прігожина заявили про плани РФ захопити Бахмут до 9 травняУ Міноборони на тлі звернень Прігожина заявили про плани РФ захопити Бахмут до 9 травня
У межах проєкту "Армія дронів" підготували 10 тисяч операторів БпЛА – ФедоровУ межах проєкту "Армія дронів" підготували 10 тисяч операторів БпЛА – Федоров
У Болгарії прокуратура перевіряє, чи справді уряд досі не ввів санкції проти РосіїУ Болгарії прокуратура перевіряє, чи справді уряд досі не ввів санкції проти Росії
Чехія шукатиме шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну - Павел після повернення додомуЧехія шукатиме шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну - Павел після повернення додому
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
На президента Південної Кореї у США будуть тиснути щодо постачання боєприпасів Україні – WPНа президента Південної Кореї у США будуть тиснути щодо постачання боєприпасів Україні – WP
Країни ЄС поставили Україні ракет та боєприпасів на 600 млн євроКраїни ЄС поставили Україні ракет та боєприпасів на 600 млн євро
Якість російської армії дедалі зменшується й ресурсів на відновлення немає – CNNЯкість російської армії дедалі зменшується й ресурсів на відновлення немає – CNN
Последние новости
Подгружаем последние новости