У Буданова розповіли, як Україні шкодять так звані "військові експерти"

На щастя, в нашій країні є багато аналітиків, які відповідально ставляться до своєї роботи.

Спікер ГУР МО Андрій Юсов розповів, що Силам оборони та українському суспільству шкодять гучні заяви так званих "військових експертів". Під час інтерв'ю проєкту "Ісландія" він наголосив, що будь-який фаховий коментар та прогноз під час війни - це відповідальність, інформує ZN.ua.

У Буданова розповіли, як Україні шкодять так звані
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"Експерти потрібні, ми живемо у вільному світі, людям потрібна аналітика та інформація. Аналітика — важка робота, відповідальним експертам потрібно вивчити великий масив інформації з відкритих джерел і зробити не просто цікаві, а й правильні висновки", — пояснив Юсов.

Та є випадки, коли заяви цих "експертів" йдуть не на користь захисникам та громадянам. Найчастіше це відбувається тоді, коли вони посилаються на анонімні джерела та інсайди.

"Гучні заголовки для більшої кількості переглядів шкодять. Якщо це пов'язано із чутливою інформацією, переміщення військ, номери підрозділів, дислокація, то це нікуди не годиться", - зауважив він.

Та Юсов додав, що в Україні є багато аналітиків, які відповідально ставляться до роботи.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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