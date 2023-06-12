Незважаючи на заяви Прігожина, "Вагнер", схоже, переходить під управління Міноборони РФ – ВВС

Згідно з підрахунками США, в Україні воюють на боці РФ близько 50 тисяч найманців ПВК "Вагнер".

Уряд Росії, схоже, отримає повний контроль над приватною військовою компанією "Вагнер" після кількох місяців протистояння між міноборони РФ та ПВК, пише ВВС .

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Заступник міністра оборони Ніколай Панков заявив у суботу, що "добровольчим формуванням" запропонують укладати контракти безпосередньо з міністерством оборони.

"Це дозволить надати добровольчим формуванням необхідний правовий статус, створити єдині підходи до організації всебічної підтримки та виконання поставлених завдань", - йдеться у заяві російського міноборони з уточненням, що контракти мають бути підписані до 1 липня.

Начальник "Вагнера" Євгєній Прігожин заявив, що його сили бойкотуватимуть підписання контрактів. Передбачається, що він має власні політичні амбіції, і вже кілька місяців він перебуває у публічній суперечці з міністром оборони Сєргєєм Шойгу та начальником військового відомства Валерієм Герасімовим, звинувачуючи їх у некомпетентності та у навмисному зменшенні поставок "Вагнеру" озброєння для підрозділів, що воюють в Україні.

"Вагнер не підписуватиме жодних контрактів із Шойгу. Шойгу не може правильно управляти військовим формуванням", - сказав Прігожин.

За його словами, "Вагнер" і так добре інтегрований у російські збройні сили, і його ефективність постраждає через необхідність звітувати перед міністром оборони.

Найманська група з кожним роком дедалі більше стає інструментом російської державної влади по всьому світу. Вважається, що на даний момент війська "Вагнера" розміщені в Малі, Центральноафриканській Республіці, Судані та Лівії.