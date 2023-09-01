ЦНС: Між білоруськими силовиками та "вагнерівцями" загострюється конфлікт

Силовики режиму Аляксандра Лукашенка відмовляються працювати з колишніми в’язнями і злочинцями.

Центр національного спротиву повідомляє, що на території Білорусі загострюється конфлікт між найманцями з ПВК "Вагнер" та місцевими силовиками, інформує ZN.ua .

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У відомстві розповіли, що основною причиною конфлікту є тюремне минуле найманців ПВК. Силовики режиму Аляксандра Лукашенка відмовляються працювати з колишніми в’язнями і злочинцями

"А кривавий підхід до виконання завдань якому навчають білорусів, лякає навіть "псів режиму", – кажуть у ЦНС.