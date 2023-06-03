У зонах гарячих конфліктів залишаються 449 мільйонів дітей – ООН

ООН поки не включила в статистику дані з України.

Щорічно з 1982 року 4 червня відзначається Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. Як повідомила міжнародна неурядова організація Save the Children, у 2021 році понад 449 мільйонів дітей залишалися у зонах гарячих конфліктів, інформує ZN.ua.

У зонах гарячих конфліктів залишаються 449 мільйонів дітей – ООН

1,6 млрд дітей, або понад дві третини дітей світу, у 2021 році проживали в країнах, порушених конфліктами. Цей показник зріс на 9 відсотків порівняно з попереднім роком, йдеться у звіті організації, передає "Анадолу".

У звіті ООН йдеться, що під час збройних конфліктів у 2021 році щодо дітей було скоєно 23 982 серйозні порушення їхніх прав. Зазначається, що 22 645 з цих порушень мали місце у 2021 році, а 1 337 – були скоєні у попередні роки та отримали підтвердження у 2021 році.

Згідно з зафіксованими даними, щодо 19 165 дітей більшою мірою мали місце такі злочини як вбивства, завдання каліцтва, використання в конфліктах, блокування доступу до гуманітарної допомоги.

У звіті зазначається, що в той же період було вбито 2515 дітей, ще 5555 неповнолітніх отримали каліцтва.

За даними ООН, 6310 неповнолітніх використали у війнах, а 3945 дітей позбавили доступу до гуманітарної допомоги.

Серед країн, де зафіксовано найбільшу кількість злочинів щодо дітей у 2021 році, були Афганістан, Демократична Республіка Конго, Ізраїль, Палестина, Сомалі, території в Сирії, підконтрольні Дамаську, і Ємен.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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