Ми не вважаємо, що передача Україні ракет є ескалацією конфлікту – МЗС Франції

У відомстві додали, що французькі політики, які виступають проти постачання зброї Україні, роблять це, тому що мають "особливі відносини з Москвою".

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Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню коментуючи передачу Україні далекобійних ракет SCALP, заявив, що дана дія не є ескалацією конфлікту з боку його країни. Про це повідомляє BFM TV, інформує ZN.ua .

"Путін розраховує на те, що підтримка послабиться, як політична в парламентах, так і громадська. Путін веде війну на виснаження. Ми повинні колективно пояснювати, чому це корисно, важливо і необхідно допомагати Україні захищати себе, пояснювати, що постачання ракет не є ескалацією, і не втягує нікого до прямого воєнного конфлікту з Росією. Це не "безвідповідально", як ми чули від деяких крайніх правих, а іноді й крайніх лівих політичних лідерів", – зазначив Лекорню.

Він нагадав, що французькі політики, які виступають проти постачання зброї Україні, роблять це, тому що мають "особливі відносини з Москвою".