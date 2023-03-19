У разі програшу України, ми будемо змушені вступити у цей конфлікт – посол Польщі

За словами посла Польщі у Франції, його країна не має іншого вибору, інформує ZN.ua.

У разі програшу України, ми будемо змушені вступити у цей конфлікт – посол Польщі
© ZN.UA

Посол Польщі у Франції Ян Емерік Рощишевський заявив, що його країна втрутиться у війну Росії проти України, якщо наша держава "не зможе захистити свою незалежність". Про це повідомляє WP.

"Тому або Україна сьогодні буде захищати свою незалежність, а якщо вона цього не зробить, то ми будемо змушені втягнутися в цей конфлікт, тому що наші вищі цінності, які є основою нашої цивілізації, перебувають під загрозою, тому у нас не буде вибору", – зазначив посол, коментуючи рішення влади передати Україні МіГ-29.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
Російська армія провалила штурм Вугледара на фоні досягнень вагнерівців – британська розвідкаРосійська армія провалила штурм Вугледара на фоні досягнень вагнерівців – британська розвідка
З Литви екстрадували ексглаву Держзернової корпорації, підозрюваного в розтраті десятків млн доларівЗ Литви екстрадували ексглаву Держзернової корпорації, підозрюваного в розтраті десятків млн доларів
Сотні окупантів, десятки артсистем та танків: ЗСУ продовжують "демілітаризацію" ворогаСотні окупантів, десятки артсистем та танків: ЗСУ продовжують "демілітаризацію" ворога
Індія вкладе $2,5 мільярди у спільну з Росією розробку гіперзвукової ракетиІндія вкладе $2,5 мільярди у спільну з Росією розробку гіперзвукової ракети
Блок рекламы


Похожие новости
Євросоюз може затримати на три роки постачання боєприпасів для України - Financial TimesЄвросоюз може затримати на три роки постачання боєприпасів для України - Financial Times
Я не бачу швидкого вступу України до ЄС – експрезидент Єврокомісії Жан-Клод ЮнкерЯ не бачу швидкого вступу України до ЄС – експрезидент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер
США не мають сумнівів щодо воєнних злочинів Росії проти УкраїниСША не мають сумнівів щодо воєнних злочинів Росії проти України
Війська РФ планують привести 250 педагогів та медиків на окуповані території УкраїниВійська РФ планують привести 250 педагогів та медиків на окуповані території України
У Білому домі прокоментували передачу Україні винищувачів МіГ-29 від ПольщіУ Білому домі прокоментували передачу Україні винищувачів МіГ-29 від Польщі
Сполучені Штати анонсували новий пакет військової допомоги для УкраїниСполучені Штати анонсували новий пакет військової допомоги для України
Результату у перемовинах з Росією щодо ЗАЕС наразі немає – ГалущенкоРезультату у перемовинах з Росією щодо ЗАЕС наразі немає – Галущенко
На Луганщині загарбники вимагають швидко відмовлятися від громадянства України — ОВАНа Луганщині загарбники вимагають швидко відмовлятися від громадянства України — ОВА
Глава Пентагону непрямо прокоментував заяви Рона ДеСантіса щодо УкраїниГлава Пентагону непрямо прокоментував заяви Рона ДеСантіса щодо України
В Польщі затримали російських диверсантів, які готували теракти на залізниціВ Польщі затримали російських диверсантів, які готували теракти на залізниці
Последние новости
Подгружаем последние новости