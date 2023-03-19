У разі програшу України, ми будемо змушені вступити у цей конфлікт – посол Польщі

Посол Польщі у Франції Ян Емерік Рощишевський заявив, що його країна втрутиться у війну Росії проти України, якщо наша держава "не зможе захистити свою незалежність". Про це повідомляє WP.

"Тому або Україна сьогодні буде захищати свою незалежність, а якщо вона цього не зробить, то ми будемо змушені втягнутися в цей конфлікт, тому що наші вищі цінності, які є основою нашої цивілізації, перебувають під загрозою, тому у нас не буде вибору", – зазначив посол, коментуючи рішення влади передати Україні МіГ-29.