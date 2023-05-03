Конфлікт Косово та Сербії: переговори за участі ЄС провалились

За словами верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля, зараз ситуація може стати критичною.

Переговори в Брюсселі щодо зняття напруженості між Косово і Сербією провалилися, повідомляє Frankfurter Allgemeine, інформує ZN.ua.

Конфлікт Косово та Сербії: переговори за участі ЄС провалились
© depositphotos / AleksTaurus

Представники Сербії та Косова не досягли жодного зближення у суперечці щодо напруженої ситуації на півночі Косова під час переговорів у Брюсселі за посередництва ЄС.

«Президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Косова Альбін Курті не змогли досягти згоди», — заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Він висловив побоювання, що зараз ситуація може стати критичною. До ескалації можуть призвести нещодавні позачергові місцеві вибори.

Півтора тижні тому кандидати від албанських партій перемогли на виборах на півночі Косово, в якій мешкають переважно серби. Керовані з Белграду кандидати, у свою чергу, закликали до бойкоту волеиявлення. Політичне керівництво Сербії аргументувало свій бойкот тим, що керівництво Косова досі не створило умов для створення сербської асоціації муніципалітетів із широкими виконавчими повноваженнями.

Позачергові місцеві вибори були призначені через те, що всі чиновники та державні службовці сербської національності в листопаді минулого року пішли у відставку на знак протесту проти політики косовського уряду.

ЄС роками намагається допомогти налагодити відносини між Сербією та Косово. Це виявилося надзвичайно складним завданням після того, як Косово, яке зараз населене майже виключно албанцями, відокремилося від Сербії в 1999 році за допомогою НАТО та проголосило свою незалежність у 2008 році.

Понад 100 країн визнають незалежність Косова. Інші, включаючи Сербію, Росію, Китай і п'ять країн ЄС, досі не зробили цього.

Уряди в Белграді та Приштині зараз знову ведуть переговори про врегулювання відносин. Однак переговори зайшли в глухий кут, оскільки Сербія не хоче миритися з втратою своєї колишньої південної провінції.

Боррель заявив, що переговори мають бути продовжені. Він натякнув, що якщо переговори проваляться, жодній країні не дозволять приєднатися до ЄС.

Сербія є офіційним кандидатом на членство з 2012 року, а Косово вважається потенційним кандидатом на членство.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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