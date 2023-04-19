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2023-04-19
Постачання озброєнь Україні від Південної Кореї означатиме залучення до конфлікту – Пєсков
За словами речника кремлівського диктатора, у Москві засмучені таким рішенням країни.
Речник президента Росії Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков прокоментував наміри Південної Кореї розширити підтримку України за межі гуманітарної та економічної допомоги. Про це
© Офіційний сайт Кремля
Пєсков зазначив, у Кремлі засмучені через недружню позицію Сеула щодо України.
"Постачання озброєнь Києву означатиме залучення до конфлікту", – додав він
Михайло Яровенко, ZN.ua