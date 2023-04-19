Постачання озброєнь Україні від Південної Кореї означатиме залучення до конфлікту – Пєсков

За словами речника кремлівського диктатора, у Москві засмучені таким рішенням країни.

Речник президента Росії Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков прокоментував наміри Південної Кореї розширити підтримку України за межі гуманітарної та економічної допомоги. Про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости", інформує ZN.ua.

Постачання озброєнь Україні від Південної Кореї означатиме залучення до конфлікту – Пєсков
© Офіційний сайт Кремля

Пєсков зазначив, у Кремлі засмучені через недружню позицію Сеула щодо України.

"Постачання озброєнь Києву означатиме залучення до конфлікту", – додав він


Михайло Яровенко, ZN.ua





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