Білорусь готує зустріч іноземного дипкорпусу з депортованими українськими дітьми

Такий захід має на меті легалізацію незаконного переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій України.

Білорусь готує зустріч іноземного дипкорпусу з депортованими українськими дітьми
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Міністерство закордонних справ України повідомляє, що 4 жовтня Білорусь планує організувати відвідування представниками іноземного дипломатичного корпусу, акредитованого в Мінську, так званих "місць проживання, навчання й оздоровлення" українських дітей, яких вивезли із тимчасово окупованих Лисичанська та Сєвєродонецька, інформує ZN.ua.

"Зазначений захід має на меті легалізацію незаконного переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій України. Відповідно до норм міжнародного права, примусова депортація дітей може кваліфікуватися як воєнний злочин", - йдеться в повідомленні.

Посадові особи Білорусі для того, щоб уникнути відповідальності намагаються прикритися міжнародними представниками.

МЗС закликало дипломатичні представництва, які отримали відповідні запрошення, утриматися від участі в пропагандиській поїздці білоруського режиму.


Анна Конюченко, ZN.ua





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