Білорусь готує зустріч іноземного дипкорпусу з депортованими українськими дітьми

Такий захід має на меті легалізацію незаконного переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій України.

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Міністерство закордонних справ України повідомляє , що 4 жовтня Білорусь планує організувати відвідування представниками іноземного дипломатичного корпусу, акредитованого в Мінську, так званих "місць проживання, навчання й оздоровлення" українських дітей, яких вивезли із тимчасово окупованих Лисичанська та Сєвєродонецька, інформує ZN.ua .

"Зазначений захід має на меті легалізацію незаконного переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій України. Відповідно до норм міжнародного права, примусова депортація дітей може кваліфікуватися як воєнний злочин", - йдеться в повідомленні.

Посадові особи Білорусі для того, щоб уникнути відповідальності намагаються прикритися міжнародними представниками.

МЗС закликало дипломатичні представництва, які отримали відповідні запрошення, утриматися від участі в пропагандиській поїздці білоруського режиму.