Білорусь готує зустріч іноземного дипкорпусу з депортованими українськими дітьми
Такий захід має на меті легалізацію незаконного переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій України.
Міністерство закордонних справ України
"Зазначений захід має на меті легалізацію незаконного переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій України. Відповідно до норм міжнародного права, примусова депортація дітей може кваліфікуватися як воєнний злочин", - йдеться в повідомленні.
Посадові особи Білорусі для того, щоб уникнути відповідальності намагаються прикритися міжнародними представниками.
МЗС закликало дипломатичні представництва, які отримали відповідні запрошення, утриматися від участі в пропагандиській поїздці білоруського режиму.