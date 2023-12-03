Столтенберг: «Майбутнє України в НАТО. Зараз вона найближче до Альянсу, ніж будь-коли»

Єнс Столтенберг згадав про рішення, ухвалені на саміті у Вільнюсі.

Сьогодні Україна найближче до НАТО, ніж будь-коли раніше. Про це заявив чинний глава Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв’ю угорському виданню Index.

«Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли, і ми продовжуватимемо підтримувати її у здійсненні необхідних реформ на шляху до членства», – зазначив Столтенберг.

Він запевнив, що «майбутнє України в НАТО». Генсек Північноатлантичного Альянсу нагадав про багаторічну програму допомоги Україні для забезпечення переходу від радянських стандартів до обладнання і стандартів НАТО, а також для оперативної сумісності армій. Таку програму члени Альянсу погодили на саміті у Вільнюсі.

«Наразі союзники пообіцяли виділити 500 мільйонів євро на критичні потреби, включаючи пальне, медичне обладнання, обладнання для розмінування та понтонні мости. Ми оновили наші політичні зв’язки через нову Раду Україна-НАТО, платформу для врегулювання криз і прийняття рішень, де ми вирішуємо спільні питання безпеки на рівних. Усі союзники також погодилися, що План дій щодо членства буде вилучено зі шляху України до вступу в НАТО, таким чином двоетапний процес перетвориться на одноетапний. Лідери вирішили запросити Україну приєднатися, коли умови будуть виконані і союзники погодяться», – додав Столтенберг.





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