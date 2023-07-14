"Нездоровий сарказм" – посол України у Британії прокоментував слова Зеленського про щоранкові подяки Бену Воллесу

"Україні не варто показувати Росії, що між нею та партнерами можуть бути якісь розбіжності".

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко назвав слова президента України Володимира Зеленського на полях саміту НАТО у Вільнюсі про подяки щоранку для британського міністра оборони Бена Воллеса "нездоровим сарказмом". Про це він розповів в ефірі Sky News, інформує ZN.ua .

© Embassy of Ukraine to the UK/facebook

"Я думаю, він відповів трохи з сарказмом. Коли президент Зеленський сказав, що щоранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому... Я не вважаю, що цей сарказм здоровий", – зазначив Пристайко.

Амбасадор нашої держави у Британії додав, що Україні не варто показувати Росії, що між нею та партнерами можуть бути якісь розбіжності.

Нагадаємо, британський міністр оборони Бен Воллес запропонував Україні більше дякувати партнерам за надану ними допомогу.

За словами Воллеса, під час візиту до України минулого року він отримав список бажаної зброї.

"Ви знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм це минулого року, коли їхав 11 годин, щоб мені вручили список", — сказав він.

На пресконференції Володимир Зеленський сказав, що не розуміє претензій Воллеса, а також додав, що Україна завжди була вдячна Великій Британії за допомогу.

У свою чергу, прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак не погодився із коментарем свого міністра і також заявив, що Зеленський «неодноразово висловлював свою вдячність за те, що ми зробили».