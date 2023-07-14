"Нездоровий сарказм" – посол України у Британії прокоментував слова Зеленського про щоранкові подяки Бену Воллесу

"Україні не варто показувати Росії, що між нею та партнерами можуть бути якісь розбіжності".

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко назвав слова президента України Володимира Зеленського на полях саміту НАТО у Вільнюсі про подяки щоранку для британського міністра оборони Бена Воллеса "нездоровим сарказмом". Про це він розповів в ефірі Sky News, інформує ZN.ua.
© Embassy of Ukraine to the UK/facebook

"Я думаю, він відповів трохи з сарказмом. Коли президент Зеленський сказав, що щоранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому... Я не вважаю, що цей сарказм здоровий", – зазначив Пристайко.

Амбасадор нашої держави у Британії додав, що Україні не варто показувати Росії, що між нею та партнерами можуть бути якісь розбіжності.

Нагадаємо, британський міністр оборони Бен Воллес запропонував Україні більше дякувати партнерам за надану ними допомогу.

За словами Воллеса, під час візиту до України минулого року він отримав список бажаної зброї.

"Ви знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм це минулого року, коли їхав 11 годин, щоб мені вручили список", — сказав він.

На пресконференції Володимир Зеленський сказав, що не розуміє претензій Воллеса, а також додав, що Україна завжди була вдячна Великій Британії за допомогу.

У свою чергу, прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак не погодився із коментарем свого міністра і також заявив, що Зеленський «неодноразово висловлював свою вдячність за те, що ми зробили».


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
США не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додомуСША не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додому
Ердоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТОЕрдоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТО
Уряд Нідерландів розпався через розбіжності щодо міграційної політикиУряд Нідерландів розпався через розбіжності щодо міграційної політики
Молдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – СандуМолдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – Санду
Президент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТОПрезидент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Тарнавський прокоментував ліквідацію ЦоковаТарнавський прокоментував ліквідацію Цокова
Воллес заявив, що його слова про "невдячну Україну" спотворилиВоллес заявив, що його слова про "невдячну Україну" спотворили
Данілов про слова Воллеса щодо недостатньої вдячності: "Я точно знаю, що це не його справжня позиція"Данілов про слова Воллеса щодо недостатньої вдячності: "Я точно знаю, що це не його справжня позиція"
Джонсон закликав Захід не "втомлюватися" від України – CNNДжонсон закликав Захід не "втомлюватися" від України – CNN
Війною проти України Путін "наблизив НАТО до свого порогу" — глава ПентагонуВійною проти України Путін "наблизив НАТО до свого порогу" — глава Пентагону
Німеччина готує два нові пакети військової допомоги для України — ПісторіусНімеччина готує два нові пакети військової допомоги для України — Пісторіус
Доля заявки України на вступ до НАТО досі не вирішена: обговорення продовжиться у вівторокДоля заявки України на вступ до НАТО досі не вирішена: обговорення продовжиться у вівторок
Данілов про членство України в НАТО: "Це лише питання часу"Данілов про членство України в НАТО: "Це лише питання часу"
Кулеба закликав ФРН не повторювати помилок Меркель, відповівши на побоювання щодо запрошення України в НАТОКулеба закликав ФРН не повторювати помилок Меркель, відповівши на побоювання щодо запрошення України в НАТО
У Кремлі прокоментували ймовірний вступ України до НАТОУ Кремлі прокоментували ймовірний вступ України до НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости