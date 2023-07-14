Тарнавський прокоментував ліквідацію Цокова

Він пояснив, який вплив подібні операції мають на окупаційні сили.

Командувач угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський прокоментував ліквідацію у т.о. Бердянську генерал-лейтенанта російської армії Олега Цокова.Під час інтерв'ю CNN він наголосив, що такі операції є стратегічно важливою складовою, адже вони мають дестабілізуючий характер для ворога, інформує ZN.ua.

Тарнавський прокоментував ліквідацію Цокова
© Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine (Валерій Залужний) / Facebook

"Коли особовий склад отримує інформацію про те, що командир загинув, невідомо, хто ним керуватиме. Це точно матиме негативний вплив", - сказав він.

Втім, Тарнавський не розкрив деталі операції. Він лише наголосив, що це був "відповідний воєначальник, який поніс покарання". Саме з цих слів стало зрозуміло, що йдеться про Цокова, якого нещодавно "задвохсотили".

З серпня 2022-го Цоков був командиром 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Росії. А наприкінці вересня минулого року він отримав вогнепальне поранення в районі Сватового у Луганській області. У 2023-му військовому надали звання лейтенанта. Також він брав участь у двох чеченських та у сирійській війні.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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