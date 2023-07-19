Тарнавський заявив, що ЗСУ вибивають окупантів та мають певний успіх на таврійському напрямку

Армія РФ втратила понад дві роти військових.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські військові вибивають російські окупаційні війська та мають певний успіх на таврійському напрямку, інформує ZN.ua .

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"Знищено 35 одиниць військової техніки противника. Зокрема, танки, вісім ББМ, три гаубиці 2А65 “Мста-Б”, БПЛА “Орлан-10”, самохідну артилерійську установку 2С3 “Акація”, дві гармати 2С5 “Гіацинт-С”, дві гармати 2А36 “Гіацинт-Б”, РЕБ “Поле” та автомобільну техніку", - зазначив Тарнавський у Telegram .