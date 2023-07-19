Тарнавський заявив, що ЗСУ вибивають окупантів та мають певний успіх на таврійському напрямку

Армія РФ втратила понад дві роти військових.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські військові вибивають російські окупаційні війська та мають певний успіх на таврійському напрямку, інформує ZN.ua.

Тарнавський заявив, що ЗСУ вибивають окупантів та мають певний успіх на таврійському напрямку
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"Знищено 35 одиниць військової техніки противника. Зокрема, танки, вісім ББМ, три гаубиці 2А65 “Мста-Б”, БПЛА “Орлан-10”, самохідну артилерійську установку 2С3 “Акація”, дві гармати 2С5 “Гіацинт-С”, дві гармати 2А36 “Гіацинт-Б”, РЕБ “Поле” та автомобільну техніку", - зазначив Тарнавський у Telegram.

ЗСУ знищили вісім складів боєприпасів військ РФ. Російська армія вбитими та пораненими втратила понад дві роти військових.


Анна Конюченко, ZN.ua





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