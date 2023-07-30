ЗСУ рухаються вперед на таврійському напрямку — Тарнавський

Військові завдають окупантам значних втрат.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські військові на таврійському напрямку рухаються вперед, інформує ZN.ua .

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"Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, два танки, шість ББМ, БПЛА “Орлан-10”, три артилерійські системи та міномети, малогабаритну переносну радіолокаційну станцію “Соболятнік” та автомобільну техніку", - зазначив Тарнавський у Telegram.