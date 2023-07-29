Втрати РФ на бахмутському напрямку більші, ніж під час війни в Афганістані — Череватий

За добу на цьому напрямку відбулось 11 бойових зіткнень.

Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що армія РФ на бахмутському напрямку зазнала більше втрат, ніж радянська армія під час війни в Афганістані. За його словами, окупанти перекидують усі сили на бахмутський напрямок, щоб утримати свої позиції, інформує ZN.ua.

Втрати РФ на бахмутському напрямку більші, ніж під час війни в Афганістані — Череватий
© Getty Images

"Ворог відчайдушно чинить опір. 537 разів він за цю добу обстріляв нас на бахмутському напрямку, три авіанальоти здійснив, 11 бойових зіткнень", - розповів Череватий в ефірі каналу Freedom.

ЗСУ ліквідували 73 окупантів та ще 147 поранили, двох військових РФ взято в полон. Українські військові знищили дві самохідні артилерійські установки "Гвоздика", БМП, вісім артилерійських знарядь, дрон-камікадзе, два протитанкові ракетні комплекси та два польові склади з боєприпасами.


Анна Конюченко, ZN.ua





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