Зросла чисельність російської 25-ї армії на лимано-куп'янському напрямку

Ця армія зайняла позицію поблизу Кремінної Луганської області.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що російська 25-та армія вже повністю укомплектована. Чисельність цієї армії зросла до понад 17 тисяч військових, інформує "Суспільне".

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"Вони зайняли позицію поблизу Кремінної Луганської області, трохи західніше та південніше цього населеного пункту. Їх основна задача — тримати цей напрямок. Проте підготовленість особового складу залишається на невисокому рівні. Бійців, які там проходять службу, набрали за контрактом. Також вони були переведені з інших підрозділів", - наголосив Євлаш, інформує ZN.ua .

Окупанти активно застосовують авіацію. Лише за минулу добу завдали 13 авіаційних ударів на лимано-куп'янському напрямку.

За словами Євлаша, війська РФ намагаються компенсувати роботу артилерії, оскільки зазнали значних втрат.

"Російська армія відтягнула свої артилерійські підрозділи на граничну дистанцію, щоб убезпечити їх від ураження нашими безпілотниками, розрахунками контрбатарейної боротьби", - додав він.