Череватий про "кадирівців" на бахмутському напрямку: "Це більше про маркетинг, ніж про військову справу"
У районі Кліщіївки знаходиться невеликий підрозділ “кадирівців”.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в
“Кадирівці”- це більше про маркетинг, ніж про військову справу. Тобто мільярди, які були вкладені в режим Кадирова, він змушений відпрацьовувати і показувати, як він намагається віддячити своєму хазяїну. Але як військова одиниця вони не дають якихось великих результатів”, - наголосив Череватий.
За його словами, колосальні втрати окупантів у районі Бахмута змушують їх стягувати туди “різношерстні” війська. Череватий зазначив, що на цьому напрямку знаходиться підрозділ бойового армійського резерву “Барс”, підрозділ “Шторм-Z”, підрозділ російського спецназу, елітний підрозділ повітряно-десантних військ.
“Ворог старається максимальними силами утримати це місто так само, як раніше намагався всіма силами його взяти", - додав речник.