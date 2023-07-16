Череватий про "кадирівців" на бахмутському напрямку: "Це більше про маркетинг, ніж про військову справу"

У районі Кліщіївки знаходиться невеликий підрозділ “кадирівців”.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону заявив, що на бахмутському напрямку, в районі села Кліщіївка, знаходиться невеликий підрозділ "кадирівців", інформує ZN.ua .

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“Кадирівці”- це більше про маркетинг, ніж про військову справу. Тобто мільярди, які були вкладені в режим Кадирова, він змушений відпрацьовувати і показувати, як він намагається віддячити своєму хазяїну. Але як військова одиниця вони не дають якихось великих результатів”, - наголосив Череватий.

За його словами, колосальні втрати окупантів у районі Бахмута змушують їх стягувати туди “різношерстні” війська. Череватий зазначив, що на цьому напрямку знаходиться підрозділ бойового армійського резерву “Барс”, підрозділ “Шторм-Z”, підрозділ російського спецназу, елітний підрозділ повітряно-десантних військ.

“Ворог старається максимальними силами утримати це місто так само, як раніше намагався всіма силами його взяти", - додав речник.