Вибухи на Кримському мосту: СК РФ розслідує «терракт», а Пєсков погрожує «виконати всі цілі СВО»

У РФ заявляють, що міст атакували два дрони.

Слідчий комітет РФ справу про вибухи на Кримському мосту розпочав за статтею про теракт, пишуть росЗМІ. Прессекретар президента країни-терористки Дмітрій Пєсков також вже прокоментував те, що сталося, інформує ZN.ua.

Вибухи на Кримському мосту: СК РФ розслідує «терракт», а Пєсков погрожує «виконати всі цілі СВО»
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В «Антитерористичному комітеті» РФ стверджують, що незаконно побудований росіянами міст атакували двома надводними дронами. Слідчі намагаються з'ясувати, хто з українських спецслужб та військових «причетний до теракту на мосту».

Своєю чергою ті, кого окупанти називають «місцевою владою» Криму, запевняють, нібито ремонт мосту займе всього «місяць чи трохи більше».

Дмітрій Пєсков також не зміг утриматися від коментарів щодо обвалення мосту. За його словами, відповіддю на такі неприємні для росіян події «в кінцевій перспективі стане досягнення всіх цілей СВО (читайте – війни)».

«Ми знаємо причину і ми знаємо тих, хто стоїть за цим терактом. Те, що відбулося, вимагатиме від усіх, хто забезпечує безпеку, зібраності та подальшої роботи. Про якісь інші заходи зараз не йшлося», – заявив Пєсков.

У понеділок, 17 липня, близько 4:00 впав проліт Кримського мосту. Перед цим у районі незаконно збудованої конструкції пролунали вибухи. За словами окупаційного «голови» Криму Сєргєя Аксьонова, там «відбулася надзвичайна подія в районі 145 опори».

За даними ЗМІ, за цими подіями стоять Служба безпеки України та Військово-морські Сили, які розробили та провели спецоперацію.





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