«Пекельний ранок з «вогником»: У ГУР МОУ прокоментували ранкові вибухи в Криму

У розвідці попередили, що поки що окупанти мають змогу залишити півострів добровільно.

Ранок, 24 липня, розпочався в Криму з вибухів. Нову «бавовну» на окупованому півострові прокоментував представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, інформує ZN.ua .

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«Ранок у Криму вже традиційно для окупантів є пекельним і з «вогником». І, безумовно, настрій серед особового складу, серед окупаційної адміністрації від цих подій не покращується. Багато хто з них уже вивезли свої сім'ї», – заявив Юсов в ефірі телемарафону.

Представник ГУР МОУ зазначив, що деякі залишили свої сім'ї у Криму лише тому, що їм не дозволяють їх вивезти.

«У ворога формуються стійке розуміння, що Крим для них - не тил і не є безпечною територією», - зазначив Юсов.

Він додав, що поки що росіяни можуть добровільно покинути український півострів.