«Пекельний ранок з «вогником»: У ГУР МОУ прокоментували ранкові вибухи в Криму
У розвідці попередили, що поки що окупанти мають змогу залишити півострів добровільно.
Ранок, 24 липня, розпочався в Криму з вибухів. Нову «бавовну» на окупованому півострові
«Ранок у Криму вже традиційно для окупантів є пекельним і з «вогником». І, безумовно, настрій серед особового складу, серед окупаційної адміністрації від цих подій не покращується. Багато хто з них уже вивезли свої сім'ї», – заявив Юсов в ефірі телемарафону.
Представник ГУР МОУ зазначив, що деякі залишили свої сім'ї у Криму лише тому, що їм не дозволяють їх вивезти.
«У ворога формуються стійке розуміння, що Крим для них - не тил і не є безпечною територією», - зазначив Юсов.
Він додав, що поки що росіяни можуть добровільно покинути український півострів.