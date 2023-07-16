В ОК "Південь" прокоментували вибухи в Севастополі

Гуменюк зазначила, що окупанти здатні забезпечувати подібні провокації.

В ніч на 16 липня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що вибухи в тимчасово окупованому Криму - це звичайні провокації окупантів, інформує 24 Канал.

В ОК
© Суспільне Херсон

"Зокрема, вони дуже потужно реагують на повідомлення в інформаційному полі. Тобто, побачивши такі міцні заяви головнокомандувача, окупанти цілком здатні забезпечувати подібні провокації", - наголосила Гуменюк, інформує ZN.ua.

Міхаіл Развожаєв, якого росіяни називають "мером" окупованого ними Севастополя, заявив, що вночі місто атакували безпілотники. За його словами, дрони довелося збивати ППО та флоту в районі Херсонесу, Севастопольської бухти та Балаклави.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
США не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додомуСША не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додому
Ердоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТОЕрдоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТО
Одна річ говорити: а давайте всіх саджати довічно, інша виносити такий вирок – МасловОдна річ говорити: а давайте всіх саджати довічно, інша виносити такий вирок – Маслов
Південна Корея відправила Україні літак з нелетальною військовою допомогоюПівденна Корея відправила Україні літак з нелетальною військовою допомогою
Президент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТОПрезидент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
У Кремлі прокоментували ймовірний вступ України до НАТОУ Кремлі прокоментували ймовірний вступ України до НАТО
To be continued: що про вибухи на мостах у Чонгарі кажуть у ГУР МОTo be continued: що про вибухи на мостах у Чонгарі кажуть у ГУР МО
Вирішувати Україні, - в Білому домі прокоментували можливі удари України вглиб РосіїВирішувати Україні, - в Білому домі прокоментували можливі удари України вглиб Росії
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи в районі аеропортуУ тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи в районі аеропорту
У Міноборони Польщі прокоментували падіння нібито російської ракети біля БидгощаУ Міноборони Польщі прокоментували падіння нібито російської ракети біля Бидгоща
У Кремлі прокоментували рішення Польщі з приводу перейменування КалініградуУ Кремлі прокоментували рішення Польщі з приводу перейменування Калініграду
На Ільському НПЗ у Росії знову чути вибухи. РосЗМІ заявляють про атаку українського безпілотникаНа Ільському НПЗ у Росії знову чути вибухи. РосЗМІ заявляють про атаку українського безпілотника
У Зеленського прокоментували вибухи у КремліУ Зеленського прокоментували вибухи у Кремлі
Наслідки вибуху на нафтобазі у Севастополі та новий вибух під Сімферополем: ситуація у КримуНаслідки вибуху на нафтобазі у Севастополі та новий вибух під Сімферополем: ситуація у Криму
РосЗМІ поцікавилися, чи не бояться США ескалації через вибухи у Криму та у Росії. У Держдепі відповіли: агресор — виРосЗМІ поцікавилися, чи не бояться США ескалації через вибухи у Криму та у Росії. У Держдепі відповіли: агресор — ви
Последние новости
Подгружаем последние новости