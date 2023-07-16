В ОК "Південь" прокоментували вибухи в Севастополі

Гуменюк зазначила, що окупанти здатні забезпечувати подібні провокації.

В ніч на 16 липня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що вибухи в тимчасово окупованому Криму - це звичайні провокації окупантів, інформує 24 Канал.

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"Зокрема, вони дуже потужно реагують на повідомлення в інформаційному полі. Тобто, побачивши такі міцні заяви головнокомандувача, окупанти цілком здатні забезпечувати подібні провокації", - наголосила Гуменюк, інформує ZN.ua .

Міхаіл Развожаєв, якого росіяни називають "мером" окупованого ними Севастополя, заявив, що вночі місто атакували безпілотники. За його словами, дрони довелося збивати ППО та флоту в районі Херсонесу, Севастопольської бухти та Балаклави.