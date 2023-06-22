To be continued: що про вибухи на мостах у Чонгарі кажуть у ГУР МО
У розвідці зазначають, що аналіз ситуації там відбудеться вже після деокупації.
Представник ГУР МО Андрій Юсов прокоментував сьогоднішні вибухи на двох мостах у Чонгарі, які знаходяться на кордоні Криму та Херсонської області. За його словами, неспокійно окупантам буде й далі, проте наразі наші військові не можуть коментувати того, що відбувається на території, де поки що перебуває ворог, інформує
Аналіз ситуації там відбудеться вже після деокупації, відзначив Юсов
"Зараз триває робота й вона буде продовжена. Це планомірна робота Сил безпеки, оборони, руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях. Можна лише коментувати, що далі буде", - сказав Юсов.
Слід розуміти, що для російських окупантів маршрут через Чонгар – це важлива артерія для постачання озброєння запорізькому угрупованню військ. Тож очевидно, що без логістики у Криму оборона РФ на цьому напрямку буде деградувати.