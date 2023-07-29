Українські війська повторно вдарили по мосту в Чонгарі

Цю інформацію підтвердили в ЗСУ на тлі повідомлення колаборанта Сальдо про ракетний обстріл.

Українські військовослужбовці вранці суботи, 29 липня, здійснили нову повітряну атаку на тимчасово окупований російськими загарбниками міст у Чонгарі, що з’єднує Кримський півострів та Херсонську область. Це підтвердило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram, інформує ZN.ua.

Українські війська повторно вдарили по мосту в Чонгарі
Фото ілюстративне
© Чп / Севастополь / Telegram

"Сили оборони України успішно нанесли удар по Чонгарському мосту вранці 29.07.2023. Слава Збройним Силам України!" – йдеться в короткому повідомленні без уточнення жодних подробиць.

Кількома годинами раніше херсонський зрадник Володимир Сальдо заявив, що в ніч на суботу, 29 липня, наші військові випустили 12 далекобійних західних ракет Storm Shadow по залізниці між Херсонською областю та Кримом, намагаючись знищити шлях. За його словами, усі боєголовки буцімто були збиті російською протиповітряною обороною.


Максим Царук, ZN.ua





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