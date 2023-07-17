РФ заявила про зупинення "зернової угоди". Кажуть, вибух на Кримському мосту тут ні до чого

Раніше в ООН, щоб уникнути зупинки угоди, пропонували підключити до системи SWIFT один з російських банків.

Росія заявила про припинення дії «зернової угоди», пишуть росЗМІ. У російському Міністерстві закордонних справ заявили, що вже повідомили про це Україну та Туреччину, інформує ZN.ua .

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Так, за словами прессекретаря президента країни-терористки Дмітрія Пєскова, РФ «негайно повернеться до угоди, як тільки частина домовленостей щодо Москви буде виконана». При цьому Пєсков стверджує, нібито вибухи на мосту через Керченську протоку на таке рішення ніяк не вплинули, адже про нього заявили ще до обвалу конструкції.

Своєю чергою речниця МЗС Марія Захарова заявила, що Москва вже офіційно повідомила Київ, Анкару та секретаріат ООН , що утримається від продовження угоди.

13 липня Путін заявив, що готовий вийти із зернової угоди, але повернутися, коли ООН виконає всі умови щодо Росії.