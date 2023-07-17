РФ заявила про зупинення "зернової угоди". Кажуть, вибух на Кримському мосту тут ні до чого

Раніше в ООН, щоб уникнути зупинки угоди, пропонували підключити до системи SWIFT один з російських банків.

Росія заявила про припинення дії «зернової угоди», пишуть росЗМІ. У російському Міністерстві закордонних справ заявили, що вже повідомили про це Україну та Туреччину, інформує ZN.ua.

РФ заявила про зупинення
© Фото из открытых источников

Так, за словами прессекретаря президента країни-терористки Дмітрія Пєскова, РФ «негайно повернеться до угоди, як тільки частина домовленостей щодо Москви буде виконана». При цьому Пєсков стверджує, нібито вибухи на мосту через Керченську протоку на таке рішення ніяк не вплинули, адже про нього заявили ще до обвалу конструкції.

Своєю чергою речниця МЗС Марія Захарова заявила, що Москва вже офіційно повідомила Київ, Анкару та секретаріат ООН, що утримається від продовження угоди.

13 липня Путін заявив, що готовий вийти із зернової угоди, але повернутися, коли ООН виконає всі умови щодо Росії.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував у листі Путіну підключити підсанкційний «Россільгоспбанк» до Міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT в обмін на продовження зернової угоди (отримання цього листа Путін заперечував 13 липня).





Интересные новости
Велика Британія збирається скоротити збройні сили та створити військових резервВелика Британія збирається скоротити збройні сили та створити військових резерв
Південна Корея відправила Україні літак з нелетальною військовою допомогоюПівденна Корея відправила Україні літак з нелетальною військовою допомогою
Президент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТОПрезидент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТО
Немає сумнівів у тому, що Україна приєднається до НАТО після війни — глава ПентагонуНемає сумнівів у тому, що Україна приєднається до НАТО після війни — глава Пентагону
Воллес заявив, що його слова про "невдячну Україну" спотворилиВоллес заявив, що його слова про "невдячну Україну" спотворили
Блок рекламы


Похожие новости
Вибухи на Кримському мосту: СК РФ розслідує «терракт», а Пєсков погрожує «виконати всі цілі СВО»Вибухи на Кримському мосту: СК РФ розслідує «терракт», а Пєсков погрожує «виконати всі цілі СВО»
FT: Вибух на Кримському мосту може вдарити по престижу Кремля і створити проблеми для армії РФFT: Вибух на Кримському мосту може вдарити по престижу Кремля і створити проблеми для армії РФ
Через обвал Кримського мосту у росіян виникнуть проблеми з логістикою – ГУРЧерез обвал Кримського мосту у росіян виникнуть проблеми з логістикою – ГУР
Обвал Кримського мосту: Гуменюк підозрює провокацію, а у ГУР нагадали, що ця конструкція взагалі зайваОбвал Кримського мосту: Гуменюк підозрює провокацію, а у ГУР нагадали, що ця конструкція взагалі зайва
У ВМС розповіли, для чого окупанти перефарбовують кораблі в чорний колірУ ВМС розповіли, для чого окупанти перефарбовують кораблі в чорний колір
В ОК "Південь" прокоментували вибухи в СевастополіВ ОК "Південь" прокоментували вибухи в Севастополі
У ФСБ заявили про підготовку замаху на Симоньян та Собчак. Кажуть, вбивство не вдалосяУ ФСБ заявили про підготовку замаху на Симоньян та Собчак. Кажуть, вбивство не вдалося
Окупанти вивезли близько 280 дітей із Луганщини до «казачого кадетського корпусу» в Калмикії — ЦНСОкупанти вивезли близько 280 дітей із Луганщини до «казачого кадетського корпусу» в Калмикії — ЦНС
"Київ поза межою": Ляшко пояснив, від чого залежатиме зона ураження у разі радіаційної аварії на ЗАЕС"Київ поза межою": Ляшко пояснив, від чого залежатиме зона ураження у разі радіаційної аварії на ЗАЕС
Гуменюк про пошкодження Чонгарського мосту: «Це передумови гарних новин, до яких ми наближаємося»Гуменюк про пошкодження Чонгарського мосту: «Це передумови гарних новин, до яких ми наближаємося»
Последние новости
Подгружаем последние новости