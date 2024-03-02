Путін блефує щодо ядерної зброї (поки що) — високопосадовець НАТО

Заяви Путіна небезпечні й підривають довіру.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що ядерна загроза президента Росії Владіміра Путіна наразі є лише "психологічним залякуванням". Путін зробив це попередження в четвер 29 лютого, коли президент Франції Еммануель Макрон підтвердив свою заяву про те, що Захід не може виключити відправку військ, щоб допомогти Україні відбити повномасштабне вторгнення Путіна. Мірча Джоане охарактеризував путінське брязкання ядерною зброєю як "дискурс, який заглиблюється в логіку психологічного залякування, а не реальних намірів", зазначає Politico, інформує ZN.ua.

Путін блефує щодо ядерної зброї (поки що) — високопосадовець НАТО
© Офіційний сайт НАТО

"Ми не бачимо жодної безпосередньої загрози застосування Росією цієї зброї. Але ці заяви самі по собі дуже небезпечні, тому що вони підривають довіру. Росія знає наслідки такого кроку", — повідомив заступник генерального секретаря НАТО.

Джоане також висловив сподівання, що альянс залишиться сильним. НАТО продовжуватиме підтримку своїх союзників, навіть якщо скептик НАТО Дональд Трамп переможе на виборах президента США в листопаді цього року.

"І республіканці, і демократи дуже добре розуміють дуже складну конкуренцію з Китаєм, Росією, Іраном і Північною Кореєю. США знадобляться всі їхні союзники в Європі та решті світу", — сказав Джоане.


Єва Федорів, ZN.ua





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