СБУ затримало «мисливицю» за ППО в районі Бахмута

Ворожій інформаторці загрожує 15 років за ґратами.

Служба безпеки України викрила та затримала ворожу інформаторку в районі Бахмута. Вона збирала дані про переміщення Збройних Сил України та передавала ворогу, повідомляють правоохоронці. Жінка встановлювала місцерозташування вогневих позицій, фортифікаційних споруд та системи протиповітряної оборони ЗСУ, інформує ZN.ua .

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Як повідомляють правоохоронці, ворожою агенткою виявилась жителька Олексієво-Дружківки Донецької області. Жінка активно користувалася забороненою соціальною мережею «Однокласники», в якій поширювала антиукраїнські заклики. Через соцмережу на неї вийшов співробітник російської спецслужби та запропонував працювати на ворога.

Для збору даних зрадниця виходила на місцевість та таємно спостерігала за українськими військами. Також вона випитувала у сусідів та знайомих інформацію про пересування колон військової техніки українських захисників.