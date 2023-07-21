По одному з районів Одещини росіяни випустили сім ракет. Пошкоджено важливий інфраструктурний об'єкт

Глава ОВА повідомив наслідки вранішнього обстрілу.

У п’ятницю, 21 липня, росіяни вкотре обстріляли Одеську область, внаслідок чого пошкоджено важливий об’єкт інфраструктури. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Країна-терорист продовжує атакувати Одеську область. Вже робить це і вдень. Сьогодні під ударом Білгород-Дністровський район. Ціль – важливий об?єкт інфраструктури. Саме по ньому росіяни випустили 7 ракет. На жаль, є пошкодження», – повідомив Кіпер.

Нагадаємо, ближче до 11:00 Повітряні сили України зафіксували пуски надзвукових протикорабельних ракет «Онікс» у напрямку Одеської області. Цей тип ракет Україна, на жаль, збивати не може. При чому про запуски «Оніксів» повідомлялося кілька разів.

Приблизно об 11:30, після повідомлень про повторні вибухи в Одеській області, тривога була скасована у південних областях України – Одеській, Миколаївській та Херсонській.Через деякий час Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Чорного моря, а через кілька хвилин для Одеської області була оголошена ракетна загроза.