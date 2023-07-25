Під час ворожого обстрілу поблизу Бахмута поранений журналіст AFP

Кореспондент вів репортаж з українських позицій.

Журналіст Agence France-Presse був поранений Під час репортажу з українських позицій поблизу Бахмута внаслідок атаки російського безпілотника був поранений журналіст AFP Agence France-Presse, повідомляє агенство із посиланням на його колег, як стали свідками атаки, інформує ZN.ua .

© Скріншот ZN.UA

Громадянин США Ділан Коллінз, який перебував у відрядженні в Україні, під час атаки безплотника отримав численні осколкові поранення.

Відеожурналіста евакуювали до найближчої лікарні, де він перебуває на лікуванні. Лікарі кажуть, що загрози його життю немає, 35-річний Коллінз перебуває у свідомості .

"Ми розслідуємо всі обставини цього інциденту. Наші думки з Діланом і його близькими", - заявила директор AFP з Європи Крістін Бухагіар.

Коллінз працює на AFP з 2018 року та веде репортажі із зон конфлікту на Близькому Сході. Він також висвітлював війну в Нагорному Карабаху 2020 року для AFP.

У травні журналіст AFP Арман Солдін загинув під час російського ракетного обстрілу так само поблизу Бахмута.



