Під час ворожого обстрілу поблизу Бахмута поранений журналіст AFP
Кореспондент вів репортаж з українських позицій.
Журналіст Agence France-Presse був поранений Під час репортажу з українських позицій поблизу Бахмута внаслідок атаки російського безпілотника був поранений журналіст AFP Agence France-Presse,
Громадянин США Ділан Коллінз, який перебував у відрядженні в Україні, під час атаки безплотника отримав численні осколкові поранення.
Відеожурналіста евакуювали до найближчої лікарні, де він перебуває на лікуванні. Лікарі кажуть, що загрози його життю немає, 35-річний Коллінз перебуває у свідомості .
"Ми розслідуємо всі обставини цього інциденту. Наші думки з Діланом і його близькими", - заявила директор AFP з Європи Крістін Бухагіар.
Коллінз працює на AFP з 2018 року та веде репортажі із зон конфлікту на Близькому Сході. Він також висвітлював війну в Нагорному Карабаху 2020 року для AFP.
У травні журналіст AFP Арман Солдін загинув під час російського ракетного обстрілу так само поблизу Бахмута.