Польща збільшить кількість військ поблизу Сувалкського коридору

Туди буде направлено "найновіше обладнання".

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про нарощування військової присутності в районі Сувалкського коридору та на ділянці кордону з Білоруссю. Про це повідомляє видання Wiadomosсi.pl , інформує ZN.ua .

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"Сувалкський коридор і Брестські ворота - це чутливі точки, тому ми посилюємо та розширюємо дислоковані там підрозділи. Саме туди насамперед прямує новітнє оснащення", - сказав голова польського Міноборони.

Блащак уточнив, що йдеться про саперний батальйон в Августові та великі тактичні сполуки, такі як 1-а піхотна дивізія легіонів та 2-й польський корпус.

"Посилення відбувається як у тактичному вимірі, включаючи додаткових бійців та нову техніку, так і у стратегічному за рахунок створення нових підрозділів різного рівня", - додав він.

Також, додав він, на сході Польщі діють Сили територіальної оборони (Wojska Obrony Terytorialnej). "Перші з'єднання WOT створювалися якраз на східному кордоні. І саме там у них найбільший інтерес", - наголосив польський міністр оборони.