Польща збільшить кількість військ поблизу Сувалкського коридору

Туди буде направлено "найновіше обладнання".

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про нарощування військової присутності в районі Сувалкського коридору та на ділянці кордону з Білоруссю. Про це повідомляє видання Wiadomosсi.pl, інформує ZN.ua.

Польща збільшить кількість військ поблизу Сувалкського коридору
© milnavigator.com

"Сувалкський коридор і Брестські ворота - це чутливі точки, тому ми посилюємо та розширюємо дислоковані там підрозділи. Саме туди насамперед прямує новітнє оснащення", - сказав голова польського Міноборони.

Блащак уточнив, що йдеться про саперний батальйон в Августові та великі тактичні сполуки, такі як 1-а піхотна дивізія легіонів та 2-й польський корпус.

"Посилення відбувається як у тактичному вимірі, включаючи додаткових бійців та нову техніку, так і у стратегічному за рахунок створення нових підрозділів різного рівня", - додав він.

Також, додав він, на сході Польщі діють Сили територіальної оборони (Wojska Obrony Terytorialnej). "Перші з'єднання WOT створювалися якраз на східному кордоні. І саме там у них найбільший інтерес", - наголосив польський міністр оборони.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
"Це справа України – як захищати власну територію" – у німецькому уряді відмовилися давати оцінки діям ЗСУ"Це справа України – як захищати власну територію" – у німецькому уряді відмовилися давати оцінки діям ЗСУ
РНБО попереджає про плани росіян зробити окуповані території "сірою зоною"РНБО попереджає про плани росіян зробити окуповані території "сірою зоною"
Війська РФ намагаються оточити Авдіївку та рухатися вперед: картаВійська РФ намагаються оточити Авдіївку та рухатися вперед: карта
Минулого тижня військові РФ не розпізнали "своїх" та розстріляли 32-х окупантів — ФедоровМинулого тижня військові РФ не розпізнали "своїх" та розстріляли 32-х окупантів — Федоров
На ТОТ Запорізької області відбулася перестрілка між підрозділами армії РФ — ЦНСНа ТОТ Запорізької області відбулася перестрілка між підрозділами армії РФ — ЦНС
Блок рекламы


Похожие новости
МЗС: Розміщення військ ПВК "Вагнер" у Білорусі Польща інтерпретує як подальший сигнал ескалаціїМЗС: Розміщення військ ПВК "Вагнер" у Білорусі Польща інтерпретує як подальший сигнал ескалації
У Білорусі прикордонні війська розгортають системи спостереження — ЦНСУ Білорусі прикордонні війська розгортають системи спостереження — ЦНС
Минулого тижня військові РФ не розпізнали "своїх" та розстріляли 32-х окупантів — ФедоровМинулого тижня військові РФ не розпізнали "своїх" та розстріляли 32-х окупантів — Федоров
Війська РФ намагаються оточити Авдіївку та рухатися вперед: картаВійська РФ намагаються оточити Авдіївку та рухатися вперед: карта
Потрібні люди: в ЗСУ розповіли, яку кількість українців можуть мобілізуватиПотрібні люди: в ЗСУ розповіли, яку кількість українців можуть мобілізувати
На півдні мін на квадратному метрі території стільки ж, скільки російських військових — КузьмінНа півдні мін на квадратному метрі території стільки ж, скільки російських військових — Кузьмін
Військові Нацгвардії, що збивають дрони над Київщиною, заявили ЗМІ про недоплатиВійськові Нацгвардії, що збивають дрони над Київщиною, заявили ЗМІ про недоплати
У ЗСУ прокоментували атаку дронів на Москву: військові РФ не вміють їх збиватиУ ЗСУ прокоментували атаку дронів на Москву: військові РФ не вміють їх збивати
Три депутати Київської міськради отримали підозру в ухиленні від військової службиТри депутати Київської міськради отримали підозру в ухиленні від військової служби
Остін закликав російське керівництво проінструктувати свої війська щодо дотримання законів небаОстін закликав російське керівництво проінструктувати свої війська щодо дотримання законів неба
Последние новости
Подгружаем последние новости