У районі Бахмута ЗСУ знищили укриття окупантів

П'ятеро військових РФ поранено.

Українські прикордонники біля Бахмута Донецької області знищили укриття російських окупаційних військ, інформує Державна прикордонна служба Українив Facebook, інформує ZN.ua.

У районі Бахмута ЗСУ знищили укриття окупантів
© https://dpsu.gov.ua/

Аеророзвідники виявили укриття окупантів у пошкодженій будівні та передали його координати прикордонникам-мінометникам.

"Через вогневий вплив нашої артилерії окупанти не мали можливості й кроку ступити зі свого сумнівного укриття", - йдеться в повідомленні.

Захисники пошкодили будівлю та поранили п'ятьох окупантів.

Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що армія РФ на бахмутському напрямку зазнала більше втрат, ніж радянська армія під час війни в Афганістані. За його словами, окупанти перекидують усі сили на бахмутський напрямок, щоб утримати свої позиції.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Теракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООНТеракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООН
Безкоштовна роздача іноземних активів російським олігархам може зміцнити владу Путіна – BloombergБезкоштовна роздача іноземних активів російським олігархам може зміцнити владу Путіна – Bloomberg
Байден: Це не просто війна, Росія вчиняє звірства, вони на цьому зосереджуютьсяБайден: Це не просто війна, Росія вчиняє звірства, вони на цьому зосереджуються
Посол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступуПосол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступу
Путін обговорить Україну з лідерами африканських країн – ЗМІПутін обговорить Україну з лідерами африканських країн – ЗМІ
Блок рекламы


Похожие новости
Укриття мають близько 65% закладів освіти. Найгірша ситуація з дитсадкамиУкриття мають близько 65% закладів освіти. Найгірша ситуація з дитсадками
В ОК "Південь" заявили, що Україна реагуватиме на можливі провокації окупантів у Чорному моріВ ОК "Південь" заявили, що Україна реагуватиме на можливі провокації окупантів у Чорному морі
Правоохоронці затримали агентку ГРУ: відстежувала для окупантів рух української бойової авіаціїПравоохоронці затримали агентку ГРУ: відстежувала для окупантів рух української бойової авіації
ЗСУ використовують касетні боєприпаси у районі Бахмута — ЧереватийЗСУ використовують касетні боєприпаси у районі Бахмута — Череватий
Череватий про відступ окупантів у районі Андріївки: "Це дозволяє оточити ворога у Бахмуті"Череватий про відступ окупантів у районі Андріївки: "Це дозволяє оточити ворога у Бахмуті"
Українські військові вибили окупантів із позицій біля Андріївки під Бахмутом: картаУкраїнські військові вибили окупантів із позицій біля Андріївки під Бахмутом: карта
Під час ворожого обстрілу поблизу Бахмута поранений журналіст AFPПід час ворожого обстрілу поблизу Бахмута поранений журналіст AFP
У Маріуполі зафіксовано найбільше пересування окупантів за останні місяці — АндрющенкоУ Маріуполі зафіксовано найбільше пересування окупантів за останні місяці — Андрющенко
У ЗСУ розповіли про втрати окупантів на таврійському напрямкуУ ЗСУ розповіли про втрати окупантів на таврійському напрямку
Росіяни в Часовому Яру знищили Палац культури. Разом з ним запас гуманітарки та медобладнанняРосіяни в Часовому Яру знищили Палац культури. Разом з ним запас гуманітарки та медобладнання
Последние новости
Подгружаем последние новости