У районі Бахмута ЗСУ знищили укриття окупантів

П'ятеро військових РФ поранено.

Українські прикордонники біля Бахмута Донецької області знищили укриття російських окупаційних військ, інформує Державна прикордонна служба Українив Facebook , інформує ZN.ua .

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Аеророзвідники виявили укриття окупантів у пошкодженій будівні та передали його координати прикордонникам-мінометникам.

"Через вогневий вплив нашої артилерії окупанти не мали можливості й кроку ступити зі свого сумнівного укриття", - йдеться в повідомленні.

Захисники пошкодили будівлю та поранили п'ятьох окупантів.