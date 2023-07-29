У районі Бахмута ЗСУ знищили укриття окупантів
П'ятеро військових РФ поранено.
Українські прикордонники біля Бахмута Донецької області знищили укриття російських окупаційних військ, інформує Державна прикордонна служба Українив
Аеророзвідники виявили укриття окупантів у пошкодженій будівні та передали його координати прикордонникам-мінометникам.
"Через вогневий вплив нашої артилерії окупанти не мали можливості й кроку ступити зі свого сумнівного укриття", - йдеться в повідомленні.
Захисники пошкодили будівлю та поранили п'ятьох окупантів.
Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що армія РФ на бахмутському напрямку зазнала більше втрат, ніж радянська армія під час війни в Афганістані. За його словами, окупанти перекидують усі сили на бахмутський напрямок, щоб утримати свої позиції.