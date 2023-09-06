ЗСУ ліквідували скупчення піхоти військ РФ у районі Бахмута

Окупанти намагалися сховатися у напіврозбитих будівлях.

Українські захисники знищили скупчення російської піхоти на бахмутському напрямку, повідомляє Третя окрема штурмова бригада в Telegram.

© t.me/azov_media

"Здійснюємо удари по скупченню живої сили ворога під час пересування. Росіяни намагались сховатися у напіврозбитих будівлях, але артилерійський снаряд дістав їх і там", - розповіли військові, інформує ZN.ua .

Важкі бої продовжуються на бахмутському напрямку. Там ворог намагається відновити контроль над втраченими позиціями, втім, Сили оборони присікають такі спроби, крок за кроком рухаючись вперед.