ЗСУ ліквідували скупчення піхоти військ РФ у районі Бахмута

Окупанти намагалися сховатися у напіврозбитих будівлях.

Українські захисники знищили скупчення російської піхоти на бахмутському напрямку, повідомляє Третя окрема штурмова бригада в Telegram.

ЗСУ ліквідували скупчення піхоти військ РФ у районі Бахмута
© t.me/azov_media

"Здійснюємо удари по скупченню живої сили ворога під час пересування. Росіяни намагались сховатися у напіврозбитих будівлях, але артилерійський снаряд дістав їх і там", - розповіли військові, інформує ZN.ua.

Важкі бої продовжуються на бахмутському напрямку. Там ворог намагається відновити контроль над втраченими позиціями, втім, Сили оборони присікають такі спроби, крок за кроком рухаючись вперед.


Анна Конюченко, ZN.ua





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