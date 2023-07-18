ДБР затримало колаборанта у Харківській області: незаконно вирубував ліси для потреб окупантів

Чоловіку оголосили про підозру.

Державне бюро розслідувань затримало та повідомило про підозру майстру лісу ДП "Куп’янське лісове господарство". Чоловік під час окупації регіону охоче співпрацював із загарбниками та займався розвитком власної кар?єри, повідомляє пресслужба ДБР, інформує ZN.ua.

ДБР затримало колаборанта у Харківській області: незаконно вирубував ліси для потреб окупантів
© ДБР

Під час слідства правоохоронці встановили, що після окупації селища Борова Куп’янського району, зрадник з власної волі почав сприяти окупаційній владі встановлювати порядки в лісовій галузі. За лояльність фігурант отримав керівну посаду в лісовому господарстві окупантів та керував незаконною вирубкою дерев для задоволення потреб окупаційної влади.

Після деокупації села чоловік не встиг втекти із загарбниками та переховувався на території кількох районів Харківської області протягом 10 місяців. Правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали. Посіпаці окупантів повідомили про підозру в колабораціонізмі, за що відповідальність передбачена ч. 5 ст. 111-1 КК України. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Зараз вирішується питання обрання запобіжного заходу для підозрюваного.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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