ЗСУ використовують касетні боєприпаси у районі Бахмута — Череватий

Українські військові застосовують всю лінійку боєприпасів надану партнерами.

Українські захисники вже використовують касетні боєприпаси, які отримали від США, у районі Бахмута Донецької області, зазначив в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує ZN.ua.

ЗСУ використовують касетні боєприпаси у районі Бахмута — Череватий
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"ЗСУ використовують всю лінійку боєприпасів надану партнерами і використовують максимально ефективно. І те, що "воєнкори" про це згадують, це комплімент нашим артилеристам, адже ворожі "воєнкори" знають, що у ворога, на жаль, поки є перевага в снарядах і ракетах", - наголосив речник.

За його словами, артилеристи ЗСУ "на голову вище" у якості виконання вогневих завдань, ніж окупанти.


Анна Конюченко, ZN.ua





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