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2023-07-25
ЗСУ використовують касетні боєприпаси у районі Бахмута — Череватий
Українські військові застосовують всю лінійку боєприпасів надану партнерами.
Українські захисники вже використовують касетні боєприпаси, які отримали від США, у районі Бахмута Донецької області, зазначив в
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"ЗСУ використовують всю лінійку боєприпасів надану партнерами і використовують максимально ефективно. І те, що "воєнкори" про це згадують, це комплімент нашим артилеристам, адже ворожі "воєнкори" знають, що у ворога, на жаль, поки є перевага в снарядах і ракетах", - наголосив речник.
За його словами, артилеристи ЗСУ "на голову вище" у якості виконання вогневих завдань, ніж окупанти.
Анна Конюченко, ZN.ua