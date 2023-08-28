Росіяни використовують мешканців села у Запорізькій області як живий щит для військових бурятів – Генштаб

Окупанти розселяють у цивільних будівлях своїх військовослужбовців.

23 серпня росіяни розташували у селі Осипенко Запорізької області до 1500 військовослужбовців російських окупаційних військ бурятської національності. Про це Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує ZN.ua .

Цих військових незаконно розквартирували у цивільних будинках з місцевими мешканцями та на території місцевої лікарні.

У Генштабі кажуть, що таким чином російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права. Вони розселяють у цивільних будівлях своїх військовослужбовців, використовуючи цивільне населення як живий щит.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області в одному з населених пунктів росіяни планують провести «вибори» у змішаному форматі: показове голосування на дільницях та обхід квартир і будинків.