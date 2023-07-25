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2023-07-25
Череватий про відступ окупантів у районі Андріївки: "Це дозволяє оточити ворога у Бахмуті"
На бахмутському напрямку війська РФ заміновують позиції.
Українські військові вибили російські війська в районі Андріївки Донецької області. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в
© Дніпропетровська ОДА
"Вона (Андріївка, - ред.) як і будь-які населені пункти навколо Бахмута дозволяють завершувати операцію по оточенню міста і витіснити, або взяти в кільце ворога", - наголосив речник.
За його словами, на бахмутському напрямку окупанти заміновують позиції, тому перед штурмовими операціями ЗСУ проходять потужну підготовку і злагодження.
"В тому числі як проходити мінні поля, протитанкові рови, в тому числі використовуючи надані німецькі Biber", - зазначив Череватий.
Анна Конюченко, ZN.ua