Череватий про відступ окупантів у районі Андріївки: "Це дозволяє оточити ворога у Бахмуті"

На бахмутському напрямку війська РФ заміновують позиції.

Українські військові вибили російські війська в районі Андріївки Донецької області. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону заявив, що це дозволяє оточити ворога у Бахмуті, інформує ZN.ua .

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"Вона (Андріївка, - ред.) як і будь-які населені пункти навколо Бахмута дозволяють завершувати операцію по оточенню міста і витіснити, або взяти в кільце ворога", - наголосив речник.

За його словами, на бахмутському напрямку окупанти заміновують позиції, тому перед штурмовими операціями ЗСУ проходять потужну підготовку і злагодження.

"В тому числі як проходити мінні поля, протитанкові рови, в тому числі використовуючи надані німецькі Biber", - зазначив Череватий.