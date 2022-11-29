ДБР затримало заступника мера Херсону

Він організовував російські псевдореферендуми та налагоджував «російське» життя в Херсоні, інформує ZN.ua.

ДБР затримало заступника мера Херсону
© Херсонська міська рада

Державне бюро розслідувань спільно з органами прокуратури затримали заступника міського голови Херсон Володимира Пепеля, який під час тимчасової окупації міста працював на ворога. Зараз йому повідомили про підозру у колабораціонізмі.

До російського вторгнення затриманий відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради Херсону, а після захоплення перейшов на бік окупантів та відповідав за сферу житлово-комунального господарства. Зокрема він намагався організувати роботу підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ.

Також Пепель причетний до підготовки приміщень для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій. Також його перевіряють на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин.

Посадовця затримали відповідно до ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 12 років. Суд обрав затриманому запобіжний захід - тримання під вартою.

Під час затримання у нього виявили конституцію Росії та інші пропагандистські матеріали.


Ірина Знась, ZN.ua





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