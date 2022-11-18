"Збував трофеї на чорному ринку": на Миколаївщині затримали зрадника, який торгував зброєю

На Миколаївщині чоловік вивозив зброю з районів ведення бойових дій, яку залишили військові Росії.

Як повідомили у прес-службі МВС, чоловік почав продавати трофеї на "чорному ринку".

Зловмисник підшукував "клієнтів" через знайомих, зокрема серед представників криміналітету.

Українські правоохоронці провели оперативну закупівлю вогнепальної зброї та боєприпасів, під час якої було затримано чоловіка.

Правопорушник намагався продати гранатомет, вогнемет та 20 гранат Ф-1 за 1800 доларів, які правоохоронці надалі вилучили.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Проводиться досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Луганській області загарбники змушують мешканців відмовлятися від українського громадянства.

Про це заявив 18 листопада голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"На окупованій частині Луганської області мобілізують медперсонал, росіян призначають на керівні посади навіть у школах, вимагають написати заяви про відмову від українського громадянства", - повідомив Гайдай.

В ОДА повідомили, що через значні втрати та брак медичного персоналу в підрозділах окупантів на території України, на окупованій частині Луганської області працівників медустанов зобов'язали стати на військовий облік для подальшого доукомплектування.

Також окупанти вимагають від держслужбовців писати заяви про відмову від українського громадянства.

"Тобто "втратити" паспорт вже не вийде", - інформують в ОВА.