Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу: Відео з місця трагедії

Вже відомо про загиблих та поранених. Під завалами можуть бути люди.

Росіяни, 31 липня вдарили по житловому будинку та навчальному закладу в Кривому Розі. Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця трагедії та висловив співчуття тим, хто втратив рідних та близьких, інформує ZN.ua.

Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу: Відео з місця трагедії
© Скриншот из видео

«Ранок понеділка. Регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий Ріг, Херсон. Влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі й поранені. Під завалами можуть бути люди. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор», - зазначив Зеленський.

Він додав, що рятувальники та всі необхідні служби вже почали роботу на місцях ударів. Президент підкреслив, що вони намагаються врятувати якомога більше людей.

«Уже провів розмови з МВС та СБУ. Заступник керівника офісу президента з питань регіональної політики Олексій Кулеба та голови ОВА займаються ситуацією. Останні дні ворог уперто б’є по містах, по центрах міст. Обстрілює цивільні об'єкти й житло. Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо й рятуємо наших людей», - додав глава держави.

За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, окупанти атакували Кривий Ріг двома ракетами. Перша влучила у чотириповерхову будівлю навчального закладу. Друга російська ракета зруйнувала секцію з четвертого по дев'ятий поверхи житлового будинку, внаслідок чого виникла пожежа. Станом на зараз відомо про одну загиблу людину. Ще 10 мирних жителів звернулися за медичною допомогою.





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