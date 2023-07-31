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2023-07-31
У поліції показали відео перших хвилин після останнього ракетного удару по Сумах
Тоді загинули двоє людей.
Патрульна поліція Сумської області показала відео з нагрудних камер поліцейських, які зафіксували перші хвилини після ракетного удару по Сумах надвечір 29 липня. Матеріал опублікували
© Скріншот ZN.UA
"За лічені хвилини на місце події прибули патрульні поліцейські. Згодом до них приєдналися й додаткові екіпажі охоронців порядку. Одна група патрульних одразу побігла надавати домедичну допомогу постраждалим від вибуху", — йдеться у повідомленні, інформує
Поліцейські оглянули пошкоджені помешкання та евакуювали з них людей. Також вони обмежили рух транспорту, огородили місце події. Паралельно з цим вони повідомляли громадян про повітряну тривогу.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua