У поліції показали відео перших хвилин після останнього ракетного удару по Сумах

Тоді загинули двоє людей.

Патрульна поліція Сумської області показала відео з нагрудних камер поліцейських, які зафіксували перші хвилини після ракетного удару по Сумах надвечір 29 липня. Матеріал опублікували на Facebook-сторінці поліції.

У поліції показали відео перших хвилин після останнього ракетного удару по Сумах
© Скріншот ZN.UA

"За лічені хвилини на місце події прибули патрульні поліцейські. Згодом до них приєдналися й додаткові екіпажі охоронців порядку. Одна група патрульних одразу побігла надавати домедичну допомогу постраждалим від вибуху", — йдеться у повідомленні, інформує ZN.ua.

Поліцейські оглянули пошкоджені помешкання та евакуювали з них людей. Також вони обмежили рух транспорту, огородили місце події. Паралельно з цим вони повідомляли громадян про повітряну тривогу.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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