Броньовики, артсистеми, РСЗВ та ППО: Сили оборони продовжують завдавати нищівних втрат ворогу

Приміром, захисники вчора збили шість російських БПЛА.

Учора ЗСУ ліквідували ще 490 російських військових. Після цього загальна кількість втрат армії ворога серед особового складу зросла до 246 190 "двохсотих". Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Броньовики, артсистеми, РСЗВ та ППО: Сили оборони продовжують завдавати нищівних втрат ворогу
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Загальна кількість втрат РФ станом на 31 липня:

  • танків ? 4211 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ? 8188 (+10) од,
  • артилерійських систем – 4816 (+21) од,
  • РСЗВ – 699 (+1) од,
  • засоби ППО ? 460 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4017 (+6),
  • крилаті ракети ? 1347 (+0),
  • кораблі /катери ? 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7292 (+17) од,
  • спеціальна техніка ? 715 (+4).

Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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